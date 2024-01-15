الكرملين: بوتين يزور كوريا الشمالية في المستقبل القريب

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تأمل في أن تتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا (الشمالية) في المستقبل القريب، وسيتم الاتفاق على المواعيد عبر القنوات الدبلوماسية.

وقال بيسكوف، اليوم الإثنين، ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة وفد كوريا الشمالية إلى عاصمة الاتحاد الروسي يمكن اعتبارها مرحلة استعداد لزيارة بوتين لبيونغ يانغ "من خلال القنوات الدبلوماسية؟". :"أنتم تعلمون أن فلاديمير بوتين لديه دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى بيونغ يانغ، ونأمل أن تتم مثل هذه الزيارة، وسيقوم رئيس روسيا بالزيارة في المستقبل المنظور. وسيتم الاتفاق على توقيت هذه الزيارة بشكل أكيد".

وأشار إلى أن "روسيا تعتزم مواصلة تطوير الشراكة مع كوريا الشمالية في المجالات كافة. بادئ ذي بدء، كوريا الشمالية هي جارتنا، وأقرب جيراننا، وشريكنا، الذي نعمل معه ونعتزم تطوير الشراكات معه في جميع المجالات.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير تلك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قاعدة فوستوشني الفضائية". وقال بيسكوف: "عندما كان الرئيس كيم هناك، وبناء على نتائج المفاوضات التي جرت بينه وبين الرئيس الروسي، سيستمر الحوار على جميع المستويات مع كوريا الشمالية".

ووصل وزير خارجية كوريا تشوي سونغ هوي إلى موسكو، أمس الأحد، في زيارة رسمية. وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف، إن المفاوضات بين وزيري خارجية البلدين ستعقد يوم الثلاثاء في 16 يناير الحالي.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن موسكو تتوقع مفاوضات مثمرة ومكثفة مع وفد كوريا الشمالية، الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نتوقع مفاوضات جيدة ومكثفة وهادفة ومثمرة" ولم يستبعد أن يستقبل الرئيس بوتين شخصيًا، سونغ هوي في الكرملين.

وتتهم الدول الغربية كوريا الشمالية بتزويد موسكو بصواريخ وأسلحة وذخائر، لاستخدامها في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن السلطات الروسية تنفي تزود قواتها بأسلحة ومعدات كورية، إلا أن التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ ازداد بشكل مطرد، منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا، في 24 فبراير من عام 2022.