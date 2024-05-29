اعتقال حليف لرئيس وزراء مالي بعد انتقاده المجلس العسكري الحاكم

اعتقلت السلطات المالية، الثلاثاء، حليفاً لرئيس الوزراء المدني شوغيل كوكالا مايغا، على أن يمثل أمام المحكمة في تموز/يوليو، وفق ما أفاد مصدر قضائي .

يأتي ذلك بعد توجيه الحركة السياسية التي ينتمي إليها مايغا، انتقادات علنية للمجلس العسكري الذي يحكم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفق "فرانس برس".

وأصدرت حركة "أم 5-أر أف بي"، الجمعة، بياناً قوياً، ضد الضباط الذين استولوا على السلطة عام 2020 ومددوا حكمهم للبلاد بعد نقضهم تعهداتهم بإجراء انتخابات في آذار/مارس وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وتم اعتقال أبوبكر تراوري الذي وقع على البيان الاثنين. وأفاد أحد مرافقيه أن عناصر ينتمون إلى الاستخبارات أخذوه من مكتبه في المبنى الذي يضم مكاتب لرئيس الوزراء.

وقال مصدر أن محكمة في باماكو وضعته قيد الاحتجاز "بتهمة الإضرار بالدولة وازدراء المحكمة والإخلال بالنظام العام ونشر الأكاذيب..."، مضيفاً أن "محاكمته مقررة في الأول من يوليو/ تموز".

واعتُبر على نطاق واسع أن بيان حركة "أم 5" هو بمثابة إعلان لانهيار العلاقة بين ضباط المجلس العسكري ورئيس الوزراء الذي عينوه عام 2021.

وسادت مدى أشهر تكهّنات بأن مايغا الذي بدا معزولاً ولا مجال أمامه للمناورة، سيتم استبداله.

وتراوري هو ثاني مقرب من مايغا يتم اعتقاله بعد الحكم في نيسان/أبريل على عبد القادر مايغا، مستشار رئيس الوزراء، بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير.

وأحكم المجلس العسكري في مالي قبضته على مقاليد السلطة بعد الانقلاب الثاني عام 2021.

وكان رئيس الوزراء مايغا أحد الأصوات الرئيسية للنظام، قد أعلن أن المجلس العسكري لن يُجري انتخابات إلا بعد استقرار الوضع الأمني بشكل تام.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمات سياسية وأمنية وانفصالية تؤججها هجمات الجماعات المتشددة وغيرها من الفصائل المسلحة.