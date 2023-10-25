البنك الأوروبي يدعم المغرب بـ 250 مليون يورو لمواجهة تداعيات الزلزال

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد مبلغ 250 مليون يورو، في الفترة من 2023 - 2025، لمساعدة المغرب على إعادة البناء في المناطق التي دمرها الزلزال.

وتتضمن المساعدات، حسب بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، من مرحلتين رئيسيتين؛ لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الشاملة.

وتركز المرحلة الأولى على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي، من خلال تقديم قروض للمتضررين من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.