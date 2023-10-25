البنك الأوروبي يدعم المغرب بـ 250 مليون يورو لمواجهة تداعيات الزلزال
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رصد مبلغ 250 مليون يورو، في الفترة من 2023 - 2025، لمساعدة المغرب على إعادة البناء في المناطق التي دمرها الزلزال.
وتتضمن المساعدات، حسب بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، من مرحلتين رئيسيتين؛ لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الشاملة.
وتركز المرحلة الأولى على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي، من خلال تقديم قروض للمتضررين من الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أما المرحلة الثانية، تتضمن دعمًا من البنك الأوروبي لخطة الحكومة التنموية الشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك الأوروبي على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم إعادة تنشيط قطاع السياحة والمشاريع الزراعية؛ لتعزيز قدرتها على الصمود.
وذكر البيان أن هذه الخطة سيتم تنسيقها مع الحكومة المغربية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين.
في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية، مخلفاً نحو 3 آلاف قتيل وأكثر من 6 آلاف إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفق بيانات وزارة الداخلية.