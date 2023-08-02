بعد تحذير من مجهول.. استنفار أمني في مقر مجلس الشيوخ الأمريكي

أفادت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، بوجود تهديد أمني داخل مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط أنباء عن إطلاق نار محتمل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة العاصمة واشنطن أغلقت مبنى مجلس الشيوخ وأخلت المكاتب بعد تلقي مكالمة عبر خط الطوارئ 911 يفيد باحتمال وقوع تهديد أمني.

من جهتها ذكرت قناة "إن بي سي" الأمريكية إن بريداً إلكترونياً أرسل لموظفي الكونغرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ.

وطالبت الجهات الأمنية الموظفين والجمهور بمغادرة المقر والمنطقة وأغلقت الأنفاق المؤدية للمبنى، وبدأت عمليات التفتيش والتحقيق.

يذكر أن مجلس الشيوخ حالياً في عطلة صيفية وأعضاؤه خارج مكاتبهم، ولا يوجد تهديد حقيقي على حياتهم، بحسب التقارير.