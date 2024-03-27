حارق المصحف موميكا يغادر السويد إلى النرويج

غادر اللاجئ العراقي المسيحي سلوان موميكا السويد متوجها إلى النرويج؛ إثر إلغاء تصريح إقامته، بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه المصحف مرات عدة، صيف 2023.

وأكد موميكا، لفرانس برس، أنه وصل إلى النرويج حيث يريد طلب اللجوء، وقال في رسالة: "غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية".

وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في تشرين الأول/أكتوبر، متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا مؤقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.