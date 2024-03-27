حارق المصحف موميكا يغادر السويد إلى النرويج
غادر اللاجئ العراقي المسيحي سلوان موميكا السويد متوجها إلى النرويج؛ إثر إلغاء تصريح إقامته، بعدما أثار موجة من الغضب العام الماضي بسبب حرقه المصحف مرات عدة، صيف 2023.
وأكد موميكا، لفرانس برس، أنه وصل إلى النرويج حيث يريد طلب اللجوء، وقال في رسالة: "غادرت السويد بسبب ملاحقات تعرضت لها من المؤسسات الحكومية".
وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في تشرين الأول/أكتوبر، متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا مؤقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.
كما رفعت أجهزة الاستخبارات السويدية مستوى التأهب لخطر إرهابي إلى الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، في آب/أغسطس، بعد تظاهرات وإدانات في دول إسلامية عديدة، معتبرة أن السويد أصبحت "هدفا رئيسيا".
وقال موميكا: "السويد أصبحت تشكل تهديدا بالنسبة إلي منذ قرار طردي والتهديد بتسليمي"، واصفا حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في السويد بـ"كذبة كبيرة".
وقبل شهر، طالب العراق بتسليم موميكا عقب مهاجمة متظاهرين السفارة السويدية في بغداد مرتين، في تموز/يوليو، وإضرامهم النار فيها في المرة الثانية.