تقرير: ردود فعل واسعة تندد بقانون الهجرة الجديد في فرنسا

أما فيما يتعلق بشروط الإقامة، فيشترط إصدار تصريح إقامة لعدة سنوات إتقان "الحد الأدنى من اللغة الفرنسية"، بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى لغة.

ولتعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، طالب القانون جعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة مالية "لتغطية تكاليف النقل في حالة الاحتيال".

كما أعاد القانون فرض عقوبة "جريمة الإقامة غير القانونية" التي كانت أُلغيت في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012. وتنص على فرض غرامة قدرها 3,750 يورو على أي فرد يتواجد على الأراضي الفرنسية دون أن تكون لديه أوراق إقامة سارية.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قدمت مشروع القانون المثير للجدل، في فبراير/ شباط الماضي، ثم علقته، إلا أنه تم إقراره بعد معارك في البرلمان ومجلس الشيوخ، ورغم تقديم وزير الداخلية الفرنسي استقالته احتجاجاً على تعثر التصويت لصالح القانون، إلا أن ماكرون رفض تلك الاستقالة، ودفعه لمواصلة السعي لإقراره.

مظاهرات حاشدة

تجمع آلاف الأشخاص في مدينة تولوز الفرنسية (جنوب فرنسا)، حاملين لافتات معارضة كتب عليها عبارات "ضد قانون درمانان" في إشارة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، و"الهجرة ليست مشكلة - العنصرية مشكلة"، تخللتها هتافات ضد القانون.

ومن بين قصص المهاجرين، التي التقت بهم "إرم نيوز" في باريس، شاب مغربي، يبلغ من العمر 25 عامًا، والذي وصل إلى الأراضي الفرنسية قبل ثلاث سنوات وعمل كعامل نظافة، يعيش في حديقة عامة بإحدى شوارع باريس، كان يغسل ملابسه في تلك الحديقة، معرباً عن خيبة أمله من إقرار قانون الهجرة الجديد.

وقال: " كنت أحصل على ترخيص الإقامة تلقائياً مع العمل، أما بعد القانون فالوضع أصبح صعباً للغاية، وهذه هو حال معظم المهاجرين إلى فرنسا، مضيفاً:" نقوم بدفع الرسوم والضرائب من دون حق الحصول على خدمات في المقابل مثل التأمين الصحي الحكومي للمواطن الفرنسي".

احتجاجات على مستوى النخبة

وعلى مستوى النخبة السياسية، قالت سليمة سونسو الصفة، ناشطة ضد قانون الهجرة:" سأتظاهر ضد هذا القانون في سوق سان روش في مونت دي مارسان مع العديد من الجمعيات التي تعمل حول تكافؤ الفرص".

واستنكرت الناشطة الفرنسية، إشكالية سحب الجنسية، قائلة:" ما الذي يأخذه منه شاب فرنسي أصلي عندما يؤيد سحب الجنسية من مواطن فرنسي آخر؟

كما أعربت عن تضامنها مع الأمهات العازبات اللاتي يعيشن في مونت دي مارسان مع أطفالهن، فكيف سيتعاملون مع ذلك الوضع، مشيرة إلى أن هذا القانون سيزيد من الفقر.

بدورها، قالت نسرين منهاوارة، عمدة بيزونز، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "هذا القانون يجب محاربته، على الصعيد الوطني، موضحة أن هذه الأفكار الشعبوية التي لا تحقق شيئًا، والتي تلعب على الخوف، والتلاعب بالرأي العام في بعض الأحيان، لسذاجة البعض".

وتابعت:" على سبيل المثال، نحن كعمدة، يجب أن يكون لدينا حلول حقيقية لحل مشاكلنا. إنهم لا يخبروننا كيف سنحسن الوضع التعليمي، وكيف سيكون لدينا المزيد من المعلمين، وما إلى ذلك.