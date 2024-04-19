رودود أفعال دولية واسعة عقب استخدام الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين
توالت اليوم الجمعة ردود أفعال واسعة بعد أن وضعت الولايات المتحدة حدا لآمال الفلسطينيين الضئيلة في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إذ استخدمت، كما كان متوقعا، حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
ونددت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس باستخدام الولايات المتحدة الفيتو، ورأت في ذلك "عدوانا صارخا" يدفع المنطقة إلى "شفا الهاوية".
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن هذا الرفض "لن يكسر إرادتنا ولن يوقف إصرارنا. لن نوقف جهودنا. دولة فلسطين حتمية، إنها حقيقية". وأضاف في خطاب "لا تنسوا أنه عندما تُرفَع هذه الجلسة، سيظل أبرياء في فلسطين يدفعون بحياتهم وحياة أبنائهم ثمن الإجراءات الإسرائيلية (...)، ثمن تأخير العدالة والحرية والسلام".
مصر: العضوية الكاملة حق أصيل للفلسطينيين
وعبرت مصر عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
الأردن يعرب عن أسفه
كما أعرب الأردن عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجب على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
أبو الغيط: الفيتو أعاق إرادة دولية واضحة
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه أمر مؤسف للغاية أن يستخدم الفيتو لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وأضاف في تدوينة على موقع "إكس" ومع ذلك نعلم أنها ليست سوى خطوة في طريق كفاح سياسي طويل سينتهي حتما بانتصار الإرادة الفلسطينية المدعومة عربيا ودوليا.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان: "نعرب عن أسفنا الشديد لفشل مجلس الأمن في منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي".
الجزائر: سنعود أقوى
ورغم الفيتو الأمريكي، فإن الدعم "الساحق" من أعضاء المجلس "يبعث رسالة واضحة جدا: دولة فلسطين تستحق مكانها" في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا "نعم، سنعود أقوى".
وقال السفير الصيني فو كونغ "اليوم يوم حزين"، مبديا "خيبة أمله" من الفيتو الأمريكي، مضيفا "لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني".
من جهته، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن "هذا التصويت لا يعكس معارضةً للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلّا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين" المعنيين.
ويأتي ذلك فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انزلاق الشرق الأوسط إلى "نزاع إقليمي شامل".