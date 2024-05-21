خطة انقلاب أمريكية في الكونغو.. ما الذي تريده واشنطن؟

يسلط إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، ضلوع 3 أمريكيين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد الأحد الماضي، الضوء على الدور الأمريكي في المحاولة وأسباب هذا الدور.

وأكثر البارزين من بين كونغوليين وأجانب شاركوا في محاولة الانقلاب، شخص يدعى كريستيان مالانغا لقي مصرعه إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، وهو رجل يبلغ من العمر 41 عامًا، يحمل الجنسية الأمريكية، وأنشأ منظمة سياسية بين الشتات الكونغولي في الولايات المتحدة، وأعلن نفسه رئيسًا للكونغو في المنفى.

وهذا ما يسلط الضوء، على دور أمريكي "بارز" في محاولة الانقلاب، ستكون له تداعيات على العلاقات الكونغولية الأمريكية.

وأُحبطت، الأحد، في كينشاسا "محاولة انقلاب" شارك فيها "أجانب وكونغوليون"، وفق ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال الجنرال سيلفان إيكينجي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي: "أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها".

وأضاف: "هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون".

وأشار إلى توقيف نحو 40 شخصًا فيما حيّدت قوات الأمن 4 آخرين بينهم قائدهم "كريستيان مالانغا وهو كونغولي يحمل الجنسية الأمريكية".

عراب الخطة الأمريكية

كريستيان مالانغا موسوماري، ولد العام 1983، وتوفي مقتولاً، في مايو 2024، وهو سياسي ورجل أعمال وأصبح ضابطًا عسكريًا كونغوليًا يحمل الجنسية الأمريكية.

كان زعيمًا للحزب الكونغولي المتحد، وهو حزب شكله بعد تجاربه الانتخابية في البرلمان، وآخرها انتخابات، العام 2011، التي شهدت الكثير من اللغط والنزاعات.

وفي العام 2017 أسس حكومة كنغولية جديدة في المنفى "الولايات المتحدة"، وأعلن نفسه رئيسًا عليها.