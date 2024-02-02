خبراء يرسمون ملامح رد واشنطن إثر استهداف قواتها في الشرق الأوسط
استبعد خبراء شن الولايات المتحدة هجوما مباشرا على إيران، ردًّا على استهداف قواتها في منطقة الشرق الأوسط، مرجحين أن يكون الرد بشن هجمات أمريكية على قواعد ما يسمى بـ"محور المقاومة" في سوريا والعراق وربما اليمن.
وكان جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، صرح بأن واشنطن تدرس خيارات الرد على هذا الهجوم، إلا أنه قال "إننا لا نسعى إلى حرب مع إيران ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط".
ويرى الخبير الإيراني في الشؤون الدولية سيد جواد ميري، أن احتمال الهجوم المباشر على إيران وحدوث توتر بين طهران وواشنطن يقترب من الصفر، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل قرب الانتخابات الرئاسية، ليس لديه في الأساس القدرة والرغبة في الصدام مع إيران، بحسب تقديره.
وقال ميري في حديث لـ"إرم نيوز"، إن الدخول في حرب مباشرة مع إيران يمكن أن يلقي بظلاله على المنطقة بأكملها، وحتى على العالم.
وأضاف أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو شن هجمات أمريكية على قواعد ما يسمى بمحور المقاومة في سوريا والعراق وربما اليمن.
وأوضح محمود سيف زادة، الخبير في الشؤون الدولية، لـ"إرم نيوز" أن "مسألة الهجوم المباشر على إيران والحرب بين إيران والولايات المتحدة مستبعدة، لكن، بالنظر إلى الضربة التي استهدفت القوات الأمريكية فإن بايدن مضطر إلى الرد بالقوة".
وبحسب رأيه، فإن رد فعل واشنطن "مخطط له وسيكون في اتجاه توازن القوى والتهديدات في المنطقة"، معبرا عن اعتقاده بأن "شدة رد الفعل الأمريكي مرتبطة بحالة الجرحى الأمريكيين الثمانية الذين هم في حالة خطيرة".
رغم ذلك، ومن وجهة نظر سيف زادة، فإن رد الفعل الأمريكي لن يؤدي إلى توسيع وتصعيد الصراع في المنطقة، لأن "امتداد التوتر إلى منطقة الشرق الأوسط برمتها لن يكون له نتيجة سوى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما لا تريده واشنطن".
من جانبها، رأت الخبيرة في الشؤون الأمريكية أثمانه أكوان، أن التهدئة ستكون على أجندة جو بايدن، متوقعة أن تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.
وبحسب أكوان، فإنه "إذا استمر الانتهاك الإسرائيلي لغزة، فستبقى هناك مساحة وشروط لمواصلة ردود أفعال محور المقاومة وهجماته ضد القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة".
ولهذا السبب تؤكد أن بايدن قد يشن في الخطوة الأولى هجمات على مواقع في المنطقة، لكنه في الوقت نفسه "سيقتنع بأن وقف مثل هذه الهجمات يتطلب وقف محركها، وهو القتل والعدوان الإسرائيلي في غزة".
وعبرت عن اعتقادها بأن التصرفات الإسرائيلية تحاول إشعال نار الحرب ودفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى صراع مباشر مع إيران.
وأكدت أن "طهران وواشنطن لديهما خبرة في السيطرة على الصراعات وتجنب التوتر المباشر".