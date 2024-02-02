خبراء يرسمون ملامح رد واشنطن إثر استهداف قواتها في الشرق الأوسط

استبعد خبراء شن الولايات المتحدة هجوما مباشرا على إيران، ردًّا على استهداف قواتها في منطقة الشرق الأوسط، مرجحين أن يكون الرد بشن هجمات أمريكية على قواعد ما يسمى بـ"محور المقاومة" في سوريا والعراق وربما اليمن.

وكان جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، صرح بأن واشنطن تدرس خيارات الرد على هذا الهجوم، إلا أنه قال "إننا لا نسعى إلى حرب مع إيران ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط".

ويرى الخبير الإيراني في الشؤون الدولية سيد جواد ميري، أن احتمال الهجوم المباشر على إيران وحدوث توتر بين طهران وواشنطن يقترب من الصفر، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل قرب الانتخابات الرئاسية، ليس لديه في الأساس القدرة والرغبة في الصدام مع إيران، بحسب تقديره.