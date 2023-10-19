تقرير: "شلل تاريخي" يصيب الكونغرس بسبب انقسامات الحزب الجمهوري

تسببت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري في إصابة الكونغرس الأمريكي بالشلل التاريخي، بحسب صحيفة "ليموند" الفرنسية.

الصحيفة اعتبرت أن هذا الأمر ظهر للعيان بشكل واضح، أمس الأربعاء، عندما فشل مرشح ترامب "جيم جوردان" للمرة الثانية، خلال 24 ساعة، بعد أن تخلى عنه 22 مسؤولًا منتخبًا من حزبه.

وأضافت الصحيفة أن هذه الانقسامات بدأت عندما تمَّت إقالة كيفن مكارثي، التي تسببت بأزمة سياسية غير مفهومة تهز مجلس النواب منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

وبالرغم من أن المجلس يمر بلحظات حاسمة تتطلب قرارات مصيرية، مثل: خطر الإغلاق، أي إغلاق الأنشطة الحكومية غير الأساسية بسبب نقص التمويل، في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، والقرارات المتعلقة بالمساعدات العسكرية لكل من أوكرانيا وإسرائيل، فإنه وقف عاجزًا عن اختيار متحدث رسمي على مدى أسبوعين.