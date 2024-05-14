بينهم قائد فيلق القدس ووزير الدفاع.. أستراليا تعاقب قيادات إيرانية

أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على البحرية الإيرانية وعدد من كبار قادة الحرس الثوري، بينهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني.

ونقل موقع "إيران إنترناشونال" المعارض عن بيان للخارجية الأسترالية قوله، إن العقوبات جاءت ردًّا على ما سمّته أستراليا "سلوك طهران المزعزع للاستقرار".

واعتبر البيان أن "الحرس الثوري لاعب خبيث، وأنه يمثل تهديدًا للأمن الدولي والشعب الإيراني لفترة طويلة."

وأوضح أن العقوبات تشمل "كبار المسؤولين في إيران ورجال الأعمال والشركات التي شاركت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة".

ومن بين المدرجين على قائمة العقوبات الأسترالية وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، غلام علي رشيد، ومستشار القائد الأعلى ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة السابق، أمير حاتمي.

كما شملت العقوبات "المدير الإداري لشركة إيران لصناعة الطائرات (هسا)، مهدي كوكردشيان".

وفرضت عقوبات أيضًا على "شركة تصميم وتصنيع محركات الطائرات (داما)، وشركة (فناوران صنعت) للاتصالات، الشركة المصنعة لأنظمة توجيه الصواريخ".

وبحسب الوزارة، فإن هذا الإجراء اتخذ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنَّته إيران على إسرائيل قبل أسابيع.