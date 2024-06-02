جندي يلقي قنبلة على مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

ألقى جندي إسرائيلي، اليوم الأحد، قنبلة صوب إحدى بوابات قاعدة تابعة لوزارة الدفاع في منطقة تل هشومير وسط إسرائيل.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ولم يبلَّغ عن وقوع إصابات، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبعد عمليات التفتيش، ألقي القبض على المتهم وتبيَّن أنه جندي احتياط يبلغ من العمر 48 عامًا.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، وصل الجندي "المعاق"، المعروف بحوادث عنف سابقة، إلى منشأة وزارة الدفاع في تل هشومير وألقى جسمًا مشبوهًا أدى إلى انفجار في موقف السيارات التابع للقاعدة العسكرية.

وأشارت إلى أن الجسم انفجر في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، موضحة أنه خلال الحدث غير الاعتيادي، أطلق حارس أمن النار في الهواء.