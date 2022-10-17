روسيا وأوكرانيا تتبادلان 218 أسيرا

قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا إن الدولتين نفذتا، الاثنين، إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى في الحرب حتى الآن، إذ تبادلتا 218 محتجزا من بينهم 108 سيدات أوكرانيات.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب رئيس أوكرانيا، إن من بين السيدات المحررات 12 مدنية.

وكتب على تطبيق تيليجرام "كانت تلك أول عملية تبادل نسائية بالكامل"، مضيفا أن 37 من السيدات تم أسرهن بعد استيلاء القوات الروسية على مصانع أزوفستال الضخمة للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية في مايو أيار.

وبشكل منفصل، قال وزير الداخلية الأوكراني إن بعض النساء المحررات كُنّ سجينات منذ عام 2019 بعد احتجازهن من السلطات المتحالفة مع موسكو في المناطق الشرقية.

وفي وقت سابق، قال حاكم عينته روسيا في إحدى المناطق إن كييف ستحرر 80 بحارا مدنيا و30 من أفراد الجيش.