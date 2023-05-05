إسرائيل تصادر حسابات مشفرة لإحباط أنشطة داعش وحماس

أظهرت وثائق نشرتها سلطات مكافحة الإرهاب في إسرائيل أن "تل أبيب" صادرت نحو 190 حسابا مشفرا في بورصة (بينانس) لتداول العملات الرقمية منذ عام 2021.

وتضمن ذلك حسابين قالت السلطات إنهما مرتبطان بتنظيم "داعش" وعشرات الحسابات الأخرى قالت إنها مملوكة لشركات فلسطينية مرتبطة بحركة "حماس".

وأظهرت إحدى الوثائق التي نشرها موقع ما يسمى (المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي) في إسرائيل على الإنترنت أن الجهاز صادر في 12 يناير/ كانون الثاني حسابين في بينانس ومحتواهما.

وقال الجهاز على موقعه على الإنترنت إن المصادرة استهدفت "إحباط نشاط" داعش و"إضعاف قدرتها على تحقيق أهدافها".

ولم تقدم وثيقة الجهاز، التي لم تنشر عنها تقارير من قبل، أي تفاصيل حول مقدار العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها، ولا كيفية ارتباط الحسابات بداعش.

وبموجب القانون الإسرائيلي، بوسع وزير الدفاع أن يصدر أوامر بالاستيلاء على أصول ومصادرتها إذا اعتبرها الوزارة مرتبطة بالإرهاب.

ولطالما طالبت الجهات المنظمة على مستوى العالم بضوابط أكثر صرامة لعمليات تبادل العملات المشفرة للتصدي لأنشطة غير مشروعة تمتد من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب.