اجتماع برلماني حاسم في باكستان بشأن عمران خان

أفادت وسائل إعلام بأنه تقرر اجتماع البرلمان الباكستاني في جلسة مشتركة خاصة، غدا الأربعاء؛ "لاتخاذ قرارات مهمة" لإنفاذ سلطة الدولة، وذلك في غمار أزمة مطولة سببها تحدي رئيس الوزراء الأسبق عمران خان للحكومة.

وكان نجم الكريكيت السابق رئيسا للوزراء من 2018 إلى 2022 حينما أُطيح به من منصبه في تصويت برلماني. ومنذ ذلك الحين، يطالب بإجراء انتخابات جديدة، ويقيم احتجاجات في أنحاء البلاد للضغط من أجل قضيته.

واشتبك مناصروه مع الشرطة عدة مرات على مدى الأيام الماضية، إذ تحاول السلطات إجباره على المثول أمام المحكمة في عدة قضايا مرفوعة عليه.

ولم يقدم مكتب رئيس البرلمان سببا لعقد جلسة الغد المشتركة، لكن "أسوشيتد برس باكستان"، وهي وكالة الأنباء الرئيسية المملوكة للدولة، قالت إن الائتلاف الحاكم طالب البرلمان "باتخاذ قرارات مهمة" لضمان إنفاذ سلطة الدولة.