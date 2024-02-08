أوكرانيا تسقط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من الطائرات التي أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.

وأضافت في بيان "الطائرات المسيرة، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد".

وذكر مسؤولون إقليميون، أن الهجوم الروسي ألحق أضرارًا بأكثر من 20 منزلًا ومبنى تجاريًّا في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ووقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا يقضي بإنشاء قوات منفصلة عن التشكيلات التقليدية في الجيش الأوكراني، تُعنى بالتعامل مع "الأسلحة والنظم غير المأهولة" كالطائرات دون طيار.

وبحسب المرسوم، الذي نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية، سيتم البدء في العمل على إنشاء قوات "النظم غير المأهولة" في تكوين القوات المسلحة، كما سيتم تشكيل قيادة لهذه القوات.