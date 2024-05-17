إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة، أن مدريد لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى.
نفى سانشيز في مقابلة تلفزيونية، التقارير التي تحدثت عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطينية في 21 مايو/ أيار، حسبما أوردت "رويترز".
كان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كشف الجمعة الماضية، أن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار/مايو.
وردا على سؤال للإذاعة العامة الإسبانية حول تاريخ 21 أيار/مايو الذي ذكرته وسيلة الإعلام الأيرلندية الرسمية "آر تي اي"، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى أنه أبلغ بذلك من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، رغبته في الاعتراف بدولة فلسطينية.
في نهاية آذار/مارس وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل، نشر سانشيز إعلانا مشتركا مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني، أبدى فيه الجميع "استعدادهم للاعتراف بفلسطين".
وكان أعلن سابقا، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية التي رافقته خلال زيارة إلى الشرق الأوسط، رغبته في القيام بذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو.
وزار منذ ذلك الحين عدة دول في الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة لحشد تأييد أكبر عدد ممكن لهذا التحرك.