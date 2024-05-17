إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الجمعة، أن مدريد لن تعترف بدولة فلسطينية إلا من خلال تحرك مشترك مع دول أخرى.

نفى سانشيز في مقابلة تلفزيونية، التقارير التي تحدثت عن أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطينية في 21 مايو/ أيار، حسبما أوردت "رويترز".

كان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كشف الجمعة الماضية، أن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار/مايو.

وردا على سؤال للإذاعة العامة الإسبانية حول تاريخ 21 أيار/مايو الذي ذكرته وسيلة الإعلام الأيرلندية الرسمية "آر تي اي"، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى أنه أبلغ بذلك من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.