تحقيق يكشف تعرض سيناتورة فرنسية وآخرين للقرصنة بعد انتقادهم قطر

اعتبرت السيناتورة في مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه، اليوم الاثنين، أن اهتمامها بالتطرف الإسلامي أدى إلى تعرضها للتجسس من قراصنة قالت صحيفة صنداي تايمز في تحقيق، الأحد، إن قطر وظفتهم لخدمة صورتها في إطار مونديال 2022.

وقاد التحقيق مكتب الصحافة الاستقصائية (TBIJ) وصحيفة صنداي تايمز البريطانية، وتناقلت نتائجه وسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت غوليه، التي أكدت اعتزامها رفع شكوى غداة نشر التحقيق الصحافي: "إنه صندوقي (بريدي الإلكتروني) الشخصي، الأمر صادم للغاية".

والسيناتورة مهتمة جدا بتنظيم "الإخوان المسلمين" وأصدرت الربيع الماضي كتابا بعنوان "أبجديات تمويل الإرهاب".

وأشارت السيناتورة إلى تحدثها وتصويتها ضد الاتفاقات الموقعة بين فرنسا وقطر، بما في ذلك الشراكة بشأن تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضافت: "لقد أشرت كلما استطعت إلى أن قطر جعلت من فرنسا ملاذا ضريبيا بفضل معاهدة ضريبية"، وتابعت: "ربما أنا مزعجة بعض الشيء، لكن هذا ليس سببا لقرصنة بريدي الإلكتروني".

بالإضافة إلى غوليه، تعرض للقرصنة صحافيون ومحامون - من بينهم محامي السيناتورة في لندن وفقا لها - ورئيس اتحاد كرة القدم الأوروبي السابق ميشيل بلاتيني.

وأضافت السيناتورة أنها تلقت "منذ حوالي ثمانية أو عشرة أشهر" مكالمة هاتفية من "شخص يدعي أنه محقق لكنه لم يعرف بنفسه" وكان يعلم كلمة مرور بريدي الإلكتروني، ثم أخبرها أن حسابها "تعرض للاختراق" وحضّها على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وغيرت السيناتورة إثر ذلك جميع كلمات المرور الخاصة بها وتزودت بصندوق تشفير.

وتابعت ناتالي غوليه: "أنا مجرد سيناتورة ريفية متواضعة، تقوم بعملها وأعمل حول الإسلام الراديكالي".