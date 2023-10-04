منها عزل مكارثي.. "سوابق تاريخية" أمريكية

كما انتُخب بعد أزمة تاريخية، كذلك أُقصي رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، في سابقة لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيس المجلس قبل 234 عامًا.

الإقالة التي تعكس جانبًا من الصراع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تعكس أيضًا مدى توسع الانقسام داخل الحزب الجمهوري الذي يشهد انقسامات حادة وأزمات كانت آخرها محاكمة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.