وسط معلومات مقلقة.. إيران تحبس الأنفاس بانتظار مصير رئيسها

يحبس الإيرانيون أنفاسهم بانتظار معلومات مؤكدة عن مصير رئيسهم إبراهيم رئيسي، الذي تعرضت طائرته لحادث في منطقة محافظة أذربيجان الشرقية، يرجح أنه بسبب الظروف الجوية القاسية في تلك المنطقة.

يأتي ذلك في وقت، قال فيه مسؤول إيراني لوكالة رويترز، إنه لا يزال الأمل يحدو المسؤولين لكن المعلومات الواردة من موقع "التحطم" مقلقة للغاية.

ومصطلح تحطم، تجنبت وسائل الإعلام الإيرانية ذكره واكتفت بتعرض المروحية الرئاسية لحادث أجبرها على الهبوط في منطقة يصعب الوصول لها وسط ظروف جوية صعبة وضباب كثيف.

وبعد أقل من ساعة على الحادثة، تداول ناشطون على مواقع التواصل، مقاطع مصورة تظهر الظروف الجوية الصعبة في المنطقة التي تعرضت بها طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث، لم تتضح تفاصيله بعد.