التلغراف: رحيل سوناك سينقذ حزب المحافظين "من الانقراض"

ذهب تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، إلى أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يجب أن يرحل ويُفسح المجال لزعيم جديد قادر على إنقاذ حزب المحافظين الذي يتجه نحو هزيمة مؤكدة في الانتخابات البريطانية القادمة، ويُجنبه الانقراض.

وبحسب التقرير، فإن المأزق الذي يواجهه المحافظون تشكل نتيجة انحدار شعبية الحزب بشكل سيء جدًّا؛ ما جعل الخيار الوحيد القابل للتطبيق، مُختلًّا إلى حدٍّ كبير بقدر ما هو أمر لا مفرَّ منه منطقيًّا.

التهديد الإصلاحي

وتقول "التلغراف"، إن مجرد فكرة أن الحزب قد يتخلى عن زعيمه، الرابع في خمس سنوات، قبل أشهر قليلة من الانتخابات تبدو فكرة مجنونة.

وتابع التقرير أنه إذا كان الحزب يريد تجنب حدث على مستوى الانقراض، فإن إقالة ريشي سوناك هو على وجه التحديد ما يجب على النواب فعله.

وأضاف التقرير أن دواننج ستريت لا يزال ينسج روايات حول أن سوناك سيتمكن من إطلاق سياسته الرئيسة بشأن نقل المهاجرين جوًّا إلى رواندا قبل الانتخابات، وأن الاقتصاد ينمو، والركود قد تم إحباطه، وأن التضخم قد تم التغلب عليه، وأن أسعار الفائدة في اتجاه هبوطي.