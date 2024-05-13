محكمة ألمانية تُبقي تصنيف حزب البديل كـ"متطرف"

قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، الاثنين، بإبقاء تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كـ"حالة يمينية متطرفة مشتبه فيها".

وبهذا القرار سيواصل مكتب حماية الدستور توصيف الحزب بأنه "حالة يمينية متطرفة مشتبه فيها" ويؤكد على قرار سابق لمحكمة مدينة كولن عام 2022 بتصنيف الحزب ومنظمة الشباب (JA) التابعة له بأنها "حركة متطرفة مؤكدة".