محكمة ألمانية تُبقي تصنيف حزب البديل كـ"متطرف"
قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، الاثنين، بإبقاء تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كـ"حالة يمينية متطرفة مشتبه فيها".
وبهذا القرار سيواصل مكتب حماية الدستور توصيف الحزب بأنه "حالة يمينية متطرفة مشتبه فيها" ويؤكد على قرار سابق لمحكمة مدينة كولن عام 2022 بتصنيف الحزب ومنظمة الشباب (JA) التابعة له بأنها "حركة متطرفة مؤكدة".
واستنادًا لهذا القرار، سيواصل مكتب حماية الدستور مراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا عبر أجهزة الاستخبارات، وفقًا لوكالة "الأناضول".
وبحسب استطلاع لشركة فورزا للأبحاث، أجرته بين الـ12 والـ18 من ديسمبر/ كانون الأول 2023، مع 2501 شخص، يحظى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بتأييد 31%.
فيما يحظى حزب البديل بتأييد 23%، والحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ14%، وحزب الخضر بـ13%، والحزب الديمقراطي الحر بـ5%، والحزب اليساري بـ3%.