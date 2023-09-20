زيارة الملك تشارلز الأولى إلى فرنسا فرصة لإحياء العلاقات القديمة

تستقبل فرنسا، اليوم الأربعاء، ملك بريطانيا تشارلز الثالث في زيارة تستمر 3 أيام، وذلك بعد 6 أشهر من اضطراره لإرجاء زيارته الرسمية الأولى إلى الخارج كملك، بسبب الاحتجاجات التي كانت تشهدها فرنسا على إصلاح النظام التقاعدي، وفق صحيفة "لوموند".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه لم تطرأ تعديلات كثيرة على البرنامج الأساسي لزيارة الملك تشارلز (74 عامًا)، وزوجته كاميلا (76 عامًا)، والتي سيتخللها لقاءات مع ناشطين في المجتمع المدني الفرنسي ومراسم احتفالية رمزية.

وبينت أنه لدى وصول العاهل البريطاني وعقيلته إلى باريس، سيستقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت عند قوس النصر، حيث ستُضاء شعلة الجندي المجهول قبل عبور جادة الشانزليزيه، على أن يُقام لاحقًا عشاءٌ رسميٌّ في قصر فرساي.

ولفتت الصحيفة إلى أن العاهل البريطاني سيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، من المفترض أن يكون جزء منها بالفرنسية، بعدما تحدث بالألمانية في آذار/مارس الماضي أمام البوندستاغ في برلين، خلال زيارة كان من المقرر أن تتبع زيارة فرنسا حينذاك.

وأكدت أن الملك تشارلز سيبحث مع الرئيس ماكرون في قضايا هامة، مثل البيئة، والحث على القراءة وريادة الأعمال لدى الشباب.

ومن المقرر عقد لقاء مع جمعيات محلية وشخصيات رياضية في ضاحية سان دوني الباريسية، التي ستشكل أحد الأماكن الرئيسة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية صيف عام 2024.

يشار إلى أن الملك تشارلز وكاميلا سيتوجهان إلى مدينة بوردو، التي كان يسيطرعليها في مرحلة معينة ملك إنجلترا هنري الثاني، حيث يقيم فيها اليوم نحو 39 ألف بريطاني، كما سيزوران كروم عنب ويلتقيان عناصر إطفاء شاركوا في مكافحة الحرائق التي اجتاحت إقليم لاند العام الماضي.

وبحسب "لوموند"، ترى باريس ولندن أن هذه الزيارة ترمز إلى إحياء العلاقات القديمة بين البلدين، في وقت يحاول فيه القادة تهدئة التوترات التي خلَّفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن العلاقات الثنائية شهدت توترات منذ ذلك الحين، إذ هاجم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون السياسة الفرنسية حيال الصيد والقواعد التجارية على واردات اللحوم المجلدة.