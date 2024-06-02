بعدما سعى لحظره.. ترامب ينضم إلى "تيك توك" ومتابعوه بمئات الآلاف

انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى "تيك توك"، رغم أنه كان يحاول حظره عندما كان رئيسًا لبلاده، وذلك وسط التنافس الجاري استعدادًا لانتخابات الرئاسة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إنّ ترامب نشر مقطع فيديو عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، مساء السبت، ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.