بعدما سعى لحظره.. ترامب ينضم إلى "تيك توك" ومتابعوه بمئات الآلاف
انضم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى "تيك توك"، رغم أنه كان يحاول حظره عندما كان رئيسًا لبلاده، وذلك وسط التنافس الجاري استعدادًا لانتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة "بوليتيكو"، إنّ ترامب نشر مقطع فيديو عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، مساء السبت، ظهر فيه وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال المختلطة في نيوارك بولاية نيوجيرسي.
وحسب وكالة "رويترز" فقد ارتفع عدد متابعي ترامب إلى أكثر من 450 ألفا على المنصة المملوكة لشركة التكنولوجيا العملاقة "بايت دانس" ومقرها الصين.
وتخوض الشركة معركة قضائية ضد قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان، يلزمها ببيع "تيك توك" بحلول يناير كانون الثاني، أو مواجهة الحظر.
ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وليس فرض حظر عليها.