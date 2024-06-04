إسرائيل تنفي تحديد موعد لكلمة نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي‎

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية عن عزمه إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في 13 يونيو/ حزيران، وسط تصاعد الضغوط عليه للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة.

وأفاد مكتب نتانياهو لوسائل إعلام إسرائيلية أن موعد كلمته أمام الكونغرس: "لم يتم تحديده بشكل نهائي"، لكنه لن يكون في 13 يونيو/ حزيران لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.

وتأتي التكهنات حول الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه نتانياهو انتقادات شديدة بشأن عدد القتلى المدنيين في الحرب الدائرة في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ودعا قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين نتانياهو، الأسبوع الماضي، لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس، وذلك في رسالة أعربوا فيها عن تضامنهم مع إسرائيل "ضد الإرهاب، خاصة وأن حماس تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين".

وقال السناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، في بيان نهاية الأسبوع: "إنه يوم حزين للغاية بالنسبة لبلادنا أن تتم دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو - من قبل قادة الحزبين - لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس الأمريكي".

وأضاف: "لدى إسرائيل، بالطبع، الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لكنها لا تملك، وليس لها، الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله"، واصفاً نتانياهو بأنه "مجرم حرب".