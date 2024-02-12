شملت قادة عسكريين.. عقوبات روسية جديدة تطال 18 بريطانياً

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 18 بريطانياً، بينهم قادة عسكريون وأكاديميون، وشمولهم في "قائمة التوقيف"، رداً على الأعمال العدائية من جانب بريطانيا، وفق بيان للخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها، الذي أوردته وكالة "تاس" الروسية، إن القرار جاء "رداً على مسار المواجهة الذي تنتهجه لندن، والذي تُبذل من خلاله جهود لشيطنة بلادنا".

وأشارت إلى أنه في بريطانيا "يتم اختلاق روايات مناهضة لروسيا بشكل نشط من أجل الحد من نفوذ موسكو على الساحة الدولية، كما يتم ضخ مزيد من الأسلحة لنظام النازيين الجدد في كييف".

وبحسب البيان، "اتخذت وزارة الخارجية قراراً بإدراج عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى المؤسسة العسكرية والسياسية والمجتمع العلمي والأكاديمي في بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية".

وأدرجت روسيا "قائد قوة الغواصات البريطانية والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لغرب البلقان على قائمة العقوبات، وكذلك نائب وزير الدفاع البريطاني ورئيس القوات السيبرانية الوطنية"، وفق البيان.

وبحسب الوزارة، فإن "أكبر المؤسسات التعليمية الغربية تساهم بشكل فعال في أعمال لندن التخريبية ضد روسيا"، مشددة على أنها "ستعمل على توسيع قائمة التوقيف رداً على تلك الأعمال العدائية".

وتضيف الخارجية الروسية على هذه القائمة بشكل متواصل أسماء لمسؤولين وعلماء وغيرهم من الشخصيات في عدد من دول العالم ترى أنهم يعملون ضد موسكو، وتمنعهم بموجبها من الدخول إلى الأراضي الروسية.