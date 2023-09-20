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الرئيس الشيشاني: أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة
أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أنه يتمتع بصحة جيدة، معربًا عن استغرابه من الشائعات التي طالت صحته لا بل وفاته.
وقال قديروف، في تعليق على مقطع فيديو نشره أثناء زيارته أحد أقاربه في أحد المستشفيات في موسكو: "سأعلق على الشائعات المحيطة بحالتي الصحية، الحمد لله أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة".
وتابع: "لا أفهم على الإطلاق لماذا يجب أن تكون هناك ضجة حتى في حالة مرضي؟ على الرغم من أن هذا له ميزته، فالجمهور الآن يعرف أي وسائل الإعلام وأي الأشخاص يكذبون علانية على قرائهم".
وأوضح أن "عائلته كانت قلقة على صحة عمه محمد عبدالحميدوفيتش قديروف"، مشيرا إلى أنه وخلال رحلة عمله إلى موسكو زار المستشفى الذي يرقد فيه عمه.
وظهر قديروف في إحدى الغرف بالمشفى المركزي في موسكو برفقة عمه وأحد الأطباء الذي كان يوضح للرئيس الشيشاني الوضع الصحي لعمه.