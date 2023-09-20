الرئيس الشيشاني: أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة‎

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أنه يتمتع بصحة جيدة، معربًا عن استغرابه من الشائعات التي طالت صحته لا بل وفاته.

وقال قديروف، في تعليق على مقطع فيديو نشره أثناء زيارته أحد أقاربه في أحد المستشفيات في موسكو: "سأعلق على الشائعات المحيطة بحالتي الصحية، الحمد لله أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة".