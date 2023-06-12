في سابقة هي الأولى.. السويد ستسلم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني

وافقت السويد الإثنين، على تسليم تركيا رجلا أدين بتهريب المخدرات ودعم أيضا حزب العمال الكردستاني، في سابقة هي الأولى منذ عرقلة أنقرة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد، إن "الحكومة قررت الموافقة على تسليم أنقرة مواطنًا تركيًا عمره 35 عاما".

وأوضح أن "تركيا تريده أن يقضي حكما بالسجن لتهريب المخدرات، لكنه يقول إنه ملاحق في تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال الكردستاني".