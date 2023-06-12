في سابقة هي الأولى.. السويد ستسلم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
وافقت السويد الإثنين، على تسليم تركيا رجلا أدين بتهريب المخدرات ودعم أيضا حزب العمال الكردستاني، في سابقة هي الأولى منذ عرقلة أنقرة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال المسؤول في وزارة العدل أشرف أحمد، إن "الحكومة قررت الموافقة على تسليم أنقرة مواطنًا تركيًا عمره 35 عاما".
وأوضح أن "تركيا تريده أن يقضي حكما بالسجن لتهريب المخدرات، لكنه يقول إنه ملاحق في تركيا لأنه من مؤيدي حزب العمال الكردستاني".
ويلبي القرار شرطا رئيسياً وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وأعلنت وزارة الخارجية السويدية أن مسؤولين من البلدين سيجتمعون الأربعاء لبحث طلب انضمام السويد إلى التكتل.
والرجل، الذي تم السماح بتسليمه، صدر بحقّه في تركيا في 2014 حُكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب مخدّرات.
وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكنّ السلطات في ستوكهولم أوقفته في آب/أغسطس الماضي بناء على طلب من النيابة العامة التركية التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.