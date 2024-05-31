تكريم أممي للرئيس الإيراني الراحل يثير الجدل

خصت الأمم المتحدة، الخميس، الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بـ"تكريم" رسمي "مثير للجدل"، وذلك خلال جلسة للجمعية العامة قاطعتها الولايات المتحدة.

وبعد دقيقة صمت في الجمعية العامة، قدَّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعازيه، مجددًا، لأقارب الرئيس، وأسر ضحايا حادث المروحية، في 19 مايو، وكذلك للشعب الإيراني، بحسب "فرانس برس".

وقال: "تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى السلام، والتنمية، والحريات الأساسية. وتحقيقًا لهذه الغاية تسترشد الأمم المتحدة بميثاقها سعيًا إلى تحقيق السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان للجميع".

وبعد التعازي التي قدمها أنطونيو غوتيريش إثر مصرع رئيسي، برَّر المتحدث باسمه موقفه.

وأشار ستيفان دوجاريك إلى أن الأمين العام "لم يتردد يومًا في التعبير عن قلقه العميق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، خاصة النساء".

وأضاف: "هذا لا يمنعه من تقديم تعازيه بمصرع رئيس دولة عضو في هذه المنظمة، ووزير الخارجية الذي كان يلتقيه بانتظام في حادث مروحية".