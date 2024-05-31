تكريم أممي للرئيس الإيراني الراحل يثير الجدل
خصت الأمم المتحدة، الخميس، الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بـ"تكريم" رسمي "مثير للجدل"، وذلك خلال جلسة للجمعية العامة قاطعتها الولايات المتحدة.
وبعد دقيقة صمت في الجمعية العامة، قدَّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعازيه، مجددًا، لأقارب الرئيس، وأسر ضحايا حادث المروحية، في 19 مايو، وكذلك للشعب الإيراني، بحسب "فرانس برس".
وقال: "تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى السلام، والتنمية، والحريات الأساسية. وتحقيقًا لهذه الغاية تسترشد الأمم المتحدة بميثاقها سعيًا إلى تحقيق السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان للجميع".
وبعد التعازي التي قدمها أنطونيو غوتيريش إثر مصرع رئيسي، برَّر المتحدث باسمه موقفه.
وأشار ستيفان دوجاريك إلى أن الأمين العام "لم يتردد يومًا في التعبير عن قلقه العميق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، خاصة النساء".
وأضاف: "هذا لا يمنعه من تقديم تعازيه بمصرع رئيس دولة عضو في هذه المنظمة، ووزير الخارجية الذي كان يلتقيه بانتظام في حادث مروحية".
وتنظم الجمعية العامة تكريمًا لكل رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة يلقى مصرعه وهو في منصبه، كما حصل مع الرئيس الناميبي حاج جينغوب رمز استقلال بلاده، في فبراير الماضي، أو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل، في العام 2011.
وأشاد السفير الباكستاني منير أكرم باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بـ"إرث" الرئيس رئيسي في "التحول الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي" في إيران.
وتابع: "نشعر بالارتياح حيال المساهمة التاريخية للرئيس السابق في رؤية ورسالة منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما قضيتها الأساسية، استعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
ولم يتحدث أي ممثل للدول الغربية خلال هذا التكريم، حتى أن بعضها لم يرسل أي ممثل كفرنسا أو الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوفد الأمريكي نايت إيفانز في بيان: "على الأمم المتحدة أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني. تورط رئيسي في العديد من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان".
وأضاف: "وقعت بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في عهده".
وأمام مقر الأمم المتحدة تظاهر عشرات من معارضي النظام الإيراني، وهم يهتفون: "عارٌ على الأمم المتحدة".
كما استنكر السفير الإسرائيلي جلعاد إردان هذا التكريم.
وكتب على موقع "إكس"، قبل أيام: "تم إنشاء الأمم المتحدة لمنع ارتكاب الفظاعات، لكنها، اليوم، تكرّم الطغاة الذين يرتكبون جرائم قتل جماعي".
وسبق أن انتقد إردان دقيقة الصمت التي التزمها مجلس الأمن الدولي حدادًا على رئيسي في 20 مايو.