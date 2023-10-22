لافروف في طهران غدًا لإجراء محادثات
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، غدًا الإثنين، مباحثات في العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أكدت الناطق باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأحد.
وقالت زاخاروفا لوكالة "ريانوفستي": "نؤكد أن محادثات لافروف في طهران ستعقد غدًا الاثنين".
وتتواصل الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستويات عدة، إذ قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الشهر الماضي، بزيارة إلى طهران، على رأس وفد عسكري لإجراء محادثات مع القيادة العسكرية الإيرانية.
وقد أجريت عدة اتصالات بين البلدين بعد التصعيد في الشرق الأوسط، وأكدت طهران وموسكو ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري.