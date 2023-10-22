لافروف في طهران غدًا لإجراء محادثات

يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، غدًا الإثنين، مباحثات في العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أكدت الناطق باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأحد.

وقالت زاخاروفا لوكالة "ريانوفستي": "نؤكد أن محادثات لافروف في طهران ستعقد غدًا الاثنين".