إصابة 12 شرطياً فرنسياً خلال اشتباكات مع متظاهرين‎

أصيب 12 شرطيا السبت في اشتباكات مع متظاهرين في مقاطعة سافوي الفرنسية خلال احتجاج على مشروع لمد خط للقطارات فائقة السرعة في جبال الألب، تحول إلى أعمال عنف.

وكشف وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن أعداد المصابين من الشرطة في تغريدة له على "تويتر"، متوجهاً بالشكر لأفراد الأمن لجهودهم في فرض النظام الجمهوري، على حد قوله.

وأضاف: "نظرة لخطورة الحدث وما قد ينتج عنه من إخلال بالنظام العام، تم حظر هذه التظاهرة".