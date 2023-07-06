"الأوروبية لحقوق الإنسان" تنتقد رفض سويسرا لم شمل أسر لاجئين

وعلى عكس اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء، يحق للأشخاص المقبولين مؤقتاً لم شمل الأسرة فقط إذا ثبت عدم اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية.

ورفضت السلطات السويسرية طلبات اللاجئين الأربعة السابق ذكرهم المتعلقة بلم شمل أسرهم، على أساس أن شرط عدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية لم يتوفر لديهم.

وأوضحت المحكمة أن اثنين من المتقدمين الأربعة كانا يعملان بالفعل وأن ثالثًا لم يستطع العمل لأسباب صحية، مؤكدة أن السلطات السويسرية "لم تحقق توازنًا عادلاً بين مصلحة مقدمي الطلبات في لم شمل أسرهم من ناحية ومصلحة المجتمع ككل في السيطرة على الهجرة بهدف حماية الرفاه الاقتصادي للبلد من ناحية ثانية".

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بدفع 5125 يورو لكل من طالبي اللجوء المعنيين و15375 يورو للثالث كتعويض عن الأضرار غير المادية، فضلاً عن تكاليف ونفقات القضية.