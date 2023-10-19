ألمانيا تحذِّر من تقليص أو سحب قوات اليونيفيل من لبنان

حذَّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ،اليوم الخميس، من سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة منذ زمن طويل في لبنان، في وقت نشهد فيه تصعيدًا على الحدود بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال للصحفيين على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورج التابعة لمهمة الأمم المتحدة والراسية في مرفأ بيروت، إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.