تركيا.. المعارضة تتقدم في المدن الرئيسية بالانتخابات المحلية
أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، تقدم مرشحي المعارضة في أغلب المدن الرئيسية، على رأسها إسطنبول.
وكشفت النتائج الأولية أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والمرشح للانتخابات حصل على 50.12% بينما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم مراد كوروم على 41.25%، بحسب وسائل إعلام محلية.
في أنقرة، حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس البلدية الحالي، منصور ياواش، على 57.07% من الأصوات، مقابل 35.62% لمرشح مرشح حزب العدالة والتنمية، تورغوت ألتنوك، وذلك بعد فرز 18.8% من صناديق الاقتراع.
أما في إزمير، فقد أظهرت النتائج تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري جميل توغاي بـ 47.80، مقابل 37.27% من الأصوات بعد فرز 41% من صناديق الاقتراع.
ولم تختلف الحال في أنطاليا إذ حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري مي الدين بوجوك على 46.80% من الأصوات، مقابل 41.97% لمرشح حزب العدالة والتنمية هاكان توتنغو.
وادلى الناخبون الأتراك الأحد باصواتهم لاختيار رؤساء بلدياتهم.
ويسعى الرئيس رجب طيب أردوغان عبر هذه الانتخابات الى الثأر التي من هزيمة حزبه عام 2019 أمام أكرم إمام أوغلو في العاصمة الاقتصادية للبلاد أحد أبرز معاقل حزبه.