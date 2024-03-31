تركيا.. المعارضة تتقدم في المدن الرئيسية بالانتخابات المحلية

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، اليوم الأحد، تقدم مرشحي المعارضة في أغلب المدن الرئيسية، على رأسها إسطنبول.

وكشفت النتائج الأولية أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والمرشح للانتخابات حصل على 50.12% بينما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم مراد كوروم على 41.25%، بحسب وسائل إعلام محلية.

في أنقرة، حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري ورئيس البلدية الحالي، منصور ياواش، على 57.07% من الأصوات، مقابل 35.62% لمرشح مرشح حزب العدالة والتنمية، تورغوت ألتنوك، وذلك بعد فرز 18.8% من صناديق الاقتراع.