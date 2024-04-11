ضغوط أوروبية على فون دير لايين لمنع تعيين "حليف" لها في المفوضية

مارس أعضاء البرلمان الأوروبي ضغوطاً على المفوضية الأوروبية، لمنع قرار بتعيين "حليف" لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بسبب شبهات محاباة.

ودعا المسؤولون الأوروبيون للتخلي عن تعيين نائب أوروبي ألماني في منصب براتب مرتفع، بسبب شبهة محاباة تطال رئيسة المفوضية.

ووافقت غالبية النواب على تعديل يدعو إلى إلغاء التعيين، ومباشرة إجراءات جديدة لهذا الغرض.

وهذا التصويت ليس ملزماً، لكنه يضعف سياسياً فون دير لايين، رئيسة القائمة المحافظة لحزب الشعب الأوروبي، قبل شهرين من الانتخابات الأوروبية، التي تنظم من السادس من حزيران/يونيو إلى التاسع منه.

وأقر التعديل بتأييد 382 تائبا، ومعارضة 144، وامتناع 80 عن التصويت.

وقال معد النص النائب الأوروبي الألماني دانيال فرويند على منصة إكس، "غالبية كبيرة تؤيد تعديلنا!".

وتتعلق القضية بتعيين مبعوث مسؤول عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في، نهاية كانون الثاني/يناير.

واختير لهذا المنصب عضو البرلمان الأوروبي الألماني من حزب الشعب الأوروبي (يمين) ماركوس بيبر.

وعين بيبر قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر في بوخارست، في بداية آذار/مارس، قدم خلاله حزب الشعب الأوروبي دعمه لولاية ثانية لفون دير لايين.