45 قتيلا إثر حادث سير مروع في جنوب أفريقيا

لقي 45 شخصا حتفهم، الخميس، في جنوب أفريقيا إثر سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد، بحسب "فرانس برس".

وأعلنت وزارة النقل في بيان أن الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى موريا (شمالا)، أدى إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة.

وقالت الوزارة: "يبدو أن السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بحواجز الأمان على الجسر. وطارت الحافلة من فوق الجسر وهوت في الوادي حيث اشتعلت فيها النيران".