دراسة: العام الفائت شهد أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946

شهد العالم في عام 2023 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، لكن عدد الدول التي عانت من هذه النزاعات انخفض، بحسب دراسة نرويجية نشرت الإثنين.

وبحسب "فرانس برس"، ذكر تقرير نشره معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) أنه في العام الماضي، تم تسجيل 59 نزاعًا في العالم، نصفها تقريبا (28) في أفريقيا.

لكن عدد البلدان التي تشهد نزاعات تراجع من 39 في عام 2022 إلى 34. كما انخفضت أعداد القتلى بسبب النزاعات إلى النصف (حوالي 122 ألفا)، وفق بيانات جمعتها جامعة أوبسالا السويدية من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.

وهذا العدد هو ثالث أعلى رقم منذ عام 1989؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس.

وقالت الباحثة في بريو، سيري آس روستاد، المشاركة الرئيسية في إعداد التقرير الذي يغطي الفترة بين 1946و 2023، إنه "لم يسبق أن كان العنف في العالم مرتفعا إلى هذا الحد منذ نهاية الحرب الباردة".

وأكدت أن "الأرقام تشير إلى أن ساحة النزاع أصبحت أكثر تعقيدًا، مع انخراط عدد أكبر من الأطراف المتحاربة في نفس البلد".

ويعود ارتفاع عدد النزاعات في جزء منه إلى تنظيم داعش الذي انتشر في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى تنظيمات متطرفة أخرى مرتبطة بالقاعدة، بحسب المعهد.

وأوضحت رستاد أن "هذا التطور يزيد من صعوبة تدخل الجهات الفاعلة مثل المجموعات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني".

ورغم انخفاض عدد القتلى خلال المعارك في العام الماضي، فإن العدد الإجمالي للسنوات الثلاث الماضية هو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية.

وبعد أفريقيا، كانت أكثر مناطق العالم تأثرًا بالنزاعات المسلحة آسيا (17)، يليها الشرق الأوسط (10)، ثم أوروبا (3)، ثم الأمريكتان (1).