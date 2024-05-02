تصاعد وتيرة احتجاجات الجامعات الأمريكية ومخاوف من خروجها عن السيطرة

تتخذ احتجاجات الطلّاب بالجامعات الأمريكية منحى تصاعديا مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات والتدخل الأمني العنيف والصدامات المتكررة، وسط مخاوف من انفلات الوضع وخروجه عن السيطرة.

وشهدت جامعة كاليفورنيا يوما عاصفا، مع انتشار مكثف للشرطة وتنفيذ عمليات توقيف جديدة لطلّاب انخرطوا في عملية التعبئة المناهضة للحرب في غزة.

وتُعد جامعة كاليفورنيا واحدة من بين أكثر الأقطاب الجامعية الأمريكية التي شهدت حراكا طلّابيا متصاعدا، منذ أكثر من أسبوعين، حيث تم توقيف عشرات الطلاب، كما حصلت صدامات مع مجموعة أخرى من المؤيدين لإسرائيل، حاولت تفكيك اعتصام الطلاب المؤيدين لغزة.

صدامات عنيفة

وأظهرت مشاهد تلفزيونية متظاهرين من الجانبيْن يشتبكون بالعصي ويحطمون حواجز معدنية.

وانتشرت عناصر مكافحة الشغب في الجامعات بشكل مكثف، وتدخّلوا بناءً على طلب إداراتها، فيما تحدث متابعون عن أن هذه المشاهد لم يسبق ان عاشتها الجامعات الأمريكية منذ حرب فيتنام.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه التحركات والتدخل الأمني الذي بلغ في أحيان كثيرة درجة العنف ينذر بانفلات الوضع والتوجه نحو منحى أشد خطورة، ما لم يتم القيام برد فعل ملموس من إدارات الجامعات لتحقيق مطالب المحتجين.

وفي جامعة تكساس، في دالاس، فكّكت الشرطة مخيما احتجاجيا، وأوقفت 17 شخصا على الأقل بتهمة "التعدي الإجرامي" وفق ما ذكرت الجامعة.