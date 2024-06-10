ضابط: أوكرانيا قد تحتفظ بمقاتلات "إف 16" لحمايتها من روسيا

قال ضابط عسكري أوكراني كبير، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا قد تحتفظ ببعض الطائرات المقاتلة من طراز (إف 16)، التي من المقرر أن تتسلمها من حلفائها الغربيين، في قواعد أجنبية لحمايتها من الضربات الروسية.

وكانت العديد من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وهولندا والنرويج، تعهدت بتزويد أوكرانيا بأكثر من 60 طائرة مقاتلة من طراز (إف 16) أمريكية الصنع لتعزيز دفاعها ضد العدوان الروسي المستمر.

ويخضع الطيارون الأوكرانيون حاليًا للتدريب على تشغيل هذه الطائرات المتقدمة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت شبكة التلفزيون الأمريكية "ABC News"، عن سيرهي هولوبتسوف، رئيس الطيران في القوات الجوية الأوكرانية، قوله إن جزءًا من هذه الطائرات قد يبقى متمركزًا في قواعد جوية آمنة خارج أوكرانيا لحمايتها من الضربات الروسية.