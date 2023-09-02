إيطاليا: الانضمام إلى الحزام والطريق لم يُؤتِ ثماره المتوقعة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، اليوم السبت، أن التجارة بين إيطاليا والصين لم تتحسن كما كان متوقعًا بعد انضمام روما لمبادرة بكين الحزام والطريق قبل 4 أعوام.

وصارت إيطاليا، في العام 2019، أول دولة غربية كبرى تنضم إلى مباردة البنية التحتية التي أطلقتها الصين رغم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك.

وقال أنتونيو تاياني في منتدى البيت الأوروبي - أمبروسيتي الاقتصادي قبيل مغادرته لزيارة الصين: "المبادرة لم تؤتِ الثمار التي كنا نتوقعها، وسيتعيّن علينا التقييم.. سيكون على البرلمان اتخاذ قرار بشأن مشاركتنا".

ومن المستبعد - إلى حد كبير - أن تجدد روما الاتفاق عندما يحل أجله، في مارس/ آذار 2024، وأمامها حتى ديسمبر/ كانون الأول، لتنسحب رسميًا من الاتفاق، وإلا سيتم تجديده لخمسة أعوام.

وقال تاياني إنه سيغادر البلاد، مساء اليوم، في زيارة إلى بكين في مهمة دبلوماسية تستمر 3 أيام، كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها تعتزم زيارة الصين.