رئيس وزراء الغابون: مهلة العامين قبل إجراء انتخابات "هدف معقول"

قال رئيس وزراء الغابون المعيّن من قبل المجلس العسكري، ريمون ندونج سيما، إن فترة انتقالية تبلغ 24 شهراً لحين إجراء انتخابات هي مدة "معقولة".

وتعهد المجلس العسكري بالإشراف على انتخابات حرة ونزيهة، لكنه لم يقدم جدولاً زمنيا لتنظيمها.

وفي أول تعليق عن المدة المحتملة لهذه الفترة الانتقالية، قال ندونج سيما لوكالة فرانس برس: "من الجيد أن نبدأ بهدف معقول.. نأمل أن نرى العملية مكتملة في غضون 24 شهراً حتى نتمكن من العودة إلى الانتخابات".

واستولى الحكام العسكريون على السلطة في الغابون في 30 أغسطس/ آب، وألغوا نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو قائلين إنها عملية انتخابية تفتقر إلى المصداقية.

وتولى بونغو السلطة منذ عام 2009، خلفا لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد لمدة 42 عاماً.