هل أطاحت صفقة السلاح الفاسدة بقائد الجيش الأوكراني؟

وأوضح النائب البرلماني أنه عُرض على زالوجني منصب سفير لدى إحدى الدول الأوروبية، لكنه رفض، حسبما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، فيما أكدت وكالة "انترفاكس" الأوكرانية أن الإقالة تمت، نقلاً عن مصادر في الرئاسة الأوكرانية.

وبعد تداول الخبر، عادت وزارة الدفاع الأوكرانية لتنفي الأنباء عن إقالة زالوجني من منصبه.

وقالت الوزارة، عبر قناتها الرسمية، إن الأنباء بشأن الإقالة غير صحيحة.

ولم يصدر أي تصريح من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد، خاصة أن هناك عددا من المشاكل بين رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة حول طريقة إدارة الحرب مع روسيا.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قال إن التحقيق في صفقة الفساد المتعلقة بالجيش "كشف أن مسؤولين في وزارة الدفاع ومديري شركة لفيف أرسنال لتوريد الأسلحة سرقوا ما يقرب من 1.5 مليار هريفنيا في شراء قذائف".