ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 56
قالت السلطات المحلية في البرازيل، اليوم السبت، إن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد ارتفع إلى 56 شخصا، في حين لم يعرف مصير عشرات آخرين.
وذكر الدفاع المدني في ريو جراندي دو سول، أن 67 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين ونزح نحو 25 ألفا من الولاية المتاخمة لأوروغواي والأرجنتين، والتي تضرر أكثر من نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة جراء العواصف المصاحبة للأمطار.
ودمرت المياه طرقا وجسورا في عدة مناطق بالولاية، وتسببت العاصفة أيضا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية.
وقالت السلطات إن سدا آخر في مدينة بينتو جونكالفيس مُعرض أيضا لخطر الانهيار، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وفي بورتو أليجري، عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول، فاضت المياه على ضفتي نهر جوايبا ما أدى إلى غمر الشوارع بالمياه.
وأعلن مطار بورتو أليجري الدولي وقف جميع الرحلات الجوية لأجل غير مسمى.
وقال إدواردو ليتشي حاكم الولاية للصحفيين، مساء أمس الجمعة، إن عدد القتلى ما زال مرشحا للزيادة.
ويتوقع المعهد الوطني للأرصاد الجوية في البرازيل هطول مزيد من الأمطار على المناطق الشمالية من الولاية، اليوم السبت، وحثت السلطات السكان الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر إلى اللجوء إلى أماكن أخرى.