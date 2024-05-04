ارتفاع عدد قتلى الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى 56

قالت السلطات المحلية في البرازيل، اليوم السبت، إن عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البلاد ارتفع إلى 56 شخصا، في حين لم يعرف مصير عشرات آخرين.

وذكر الدفاع المدني في ريو جراندي دو سول، أن 67 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين ونزح نحو 25 ألفا من الولاية المتاخمة لأوروغواي والأرجنتين، والتي تضرر أكثر من نصف مدنها البالغ عددها 497 مدينة جراء العواصف المصاحبة للأمطار.