فرنسا.. "جلسة ساخنة" في البرلمان بسبب دعم أوكرانيا

شهد البرلمان الفرنسي، أمس الاثنين، "جلسة ساخنة" بين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المؤيد لأوكرانيا، ومعارضيه من اليمين واليسار، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند"، الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن من وصفتهم بـ"الماكرونيين"، في إشارة إلى معكسر الرئيس، "يدافعون عن تعزيز التعاون العسكري الفرنسي الأوكراني"، بينما تتهم المعارضة الحزب الجمهوري بـ"الغموض".

وأشارت إلى أن هذه المناقشات الحاسمة قبل الانتخابات الأوروبية تتناول التوترات الناجمة عن دعم كييف، والعلاقات مع موسكو بين الساسة الفرنسيين.