فرنسا.. "جلسة ساخنة" في البرلمان بسبب دعم أوكرانيا
شهد البرلمان الفرنسي، أمس الاثنين، "جلسة ساخنة" بين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المؤيد لأوكرانيا، ومعارضيه من اليمين واليسار، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند"، الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن من وصفتهم بـ"الماكرونيين"، في إشارة إلى معكسر الرئيس، "يدافعون عن تعزيز التعاون العسكري الفرنسي الأوكراني"، بينما تتهم المعارضة الحزب الجمهوري بـ"الغموض".
وأشارت إلى أن هذه المناقشات الحاسمة قبل الانتخابات الأوروبية تتناول التوترات الناجمة عن دعم كييف، والعلاقات مع موسكو بين الساسة الفرنسيين.
وكررت المعارضة الفرنسية إدانة تصريحات أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون، أخيرًا، ورفض بعدها استبعاد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، وأيّد "فعل كل ما هو ضروري لكي لا تتمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب".
وبينما قدم رئيس الحكومة غابرييل أتال الاتفاق الأمني الفرنسي الأوكراني، في 16 فبراير/ شباط، فإن المناقشات تتعلق بالأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا في السياق الجيوسياسي الحالي، وفق الصحيفة.
وذكرت "لوموند" أنه مع منظور تعزيز التعاون العسكري بين فرنسا وأوكرانيا، تعكس المواقف المتباينة في فرنسا الجدل حول السياسة الفرنسية الخارجية، ودورها في الصراع مع روسيا.