إيران: أنشطتنا النووية مستمرة وكذلك تواصلنا مع واشنطن

قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، إن تبادل الرسائل مع واشنطن متواصل، وإن مفاوضات الإفراج عن الأموال الإيرانية مستمرة.

وجاء ذلك بعد أيام على كشف دبلوماسيين غربيين، أن الولايات المتحدة ضغطت على بعض البلدان الأوروبية من أجل "تليين" الموقف تجاه طهران، وأشاروا إلى أن فرنسا وبريطانيا تضغطان من أجل إصدار قرار جديد في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الذرية الأسبوع المقبل، إلا أن الولايات المتحدة لم تؤيد هذا التوجه حتى الآن.

وقال باقري في تصريحات أوردتها وكالتا "تسنيم" و"مهر" المحليتان: "أن الأنشطة النووية مستمرة في إطار إجراءات النظام تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي".