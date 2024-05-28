في خطوة نادرة.. صحيفة إيرانية تنتقد "الإفراط" في تمجيد رئيسي ومرافقيه(فيديو)

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" المقربة من التيار المعتدل في إيران، الثلاثاء، ما وصفته بـ"الإفراط في تعظيم حادثة سقوط المروحية وتمجيد من قضوا فيها".

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "كان لكل من ضحايا هذا الحادث الجوي طابع خاص يستحق الإعجاب والتقدير في مكانه، ويجب تكريمهم"، لكن مقارنتهم بهذا وذاك وتسليط الضوء على أنهم أشبه بـ"أسطورة"، لا يتفق مع أي معيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن من أولويات البلاد، وبدلاً من مثل هذه الأمور، على السلطات الإجابة على أسئلة الأهالي الكثيرة بشأن هذه المأساة وإيجاد حل لمنع تكرارها، وبهذه الطريقة يمكن ضمان مستقبل البلاد ضد مثل هذه الكوارث".

وبعد وفاة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه في 19 من مايو/آيار الجاري جراء تحطم مروحيته الرئاسية شمال غربي البلاد، بدأت الماكنة الإعلامية المقربة من الحكومة بتعظيم وتقديس الرئيس ومرافقيه وتقديم روايات عديدة بشأن ما حصل قبل وبعد الحادثة.

ويوم الإثنين، اعتبرت مقدمة برامج الأطفال في التلفزيون الإيراني "آزاده آل آيوب"، أن "رئيسي شخصية مقدسة وتحظى باهتمام خاص لدى الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة والمدفون في مدينة مشهد شمال شرقي إيران".