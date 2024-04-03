إيران.. "شبح التغييرات" يهدد حكومة رئيسي مع قرب حملة استجوابات برلمانية

أصبح بقاء عدد من الوزراء في حكومة إبراهيم رئيسي قضية مستبعدة، خصوصا في ظل "ربيع الإصلاح" الذاتي للحكومة الإيرانية، الذي بات مطلبا جديا من قبل البرلمان، إذ يسعى برلمانيون من وراء إقالة وزيرَي الصناعة والتجارة، والاقتصاد والشؤون المالية، الى إحداث صدمة جديدة للفريق الاقتصادي.

ورغم أن ظاهر الأمر على الأقل يشير إلى أن الحكومة تقاوم بشكل كامل عزل وزير الصناعة والتجارة رضا فاطمي أمين ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، لكن ربيع التغييرات في الحكومة الثالثة عشرة بدأت بمستوى يفوق كل التوقعات.

وشهدت الحكومة الإيرانية، العام الماضي واحدة من أكثر الفترات حرجا وتحديا بعد الثورة عام 1979، كما رافق بداية العام الجديد تراكم لكثير من القضايا، أبرزها القضايا الاقتصادية، بالإضافة إلى التضخم الجامح، واستمرار المخاوف من احتمال عودة الالتهاب في سوق العملة، وعدم الوفاء بوعود الفريق الاقتصادي للحكومة.

التغييرات قادمة

ويعتزم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إجراء تغييرات في كابينته الوزارية منعاً للاستجواب الذي يعتزم البرلمان البدء فيه لعدد من الوزراء، وكذلك بعد استئناف عمله الأسبوع المقبل.

وبحسب مصادر مقربة من الحكومة الإيرانية تحدثت لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، فإن "رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة يعد من بين الوزراء الذين سيطالهم التغيير، وإلا سيكون مصيره الإقالة من قبل البرلمان بعد استجوابه".

وقال عضو البرلمان الإيراني "لطف الله سياهكلي" في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "تسونامي التغييرات" في الحكومة قادم لا محالة، مبيناً أن "وزيرين آخرين على وشك الإقالة".

وأضاف سياهلكي قائلا: "لقد أثيرت خلال هذه الأيام نقاشات حول إقالة وزير الاقتصاد احسان خاندوزي، وكذلك وزير الصناعة والتعدين والتجارة".

وعن سبب هذه الاستقالات المرتقبة، أوضح سياهلكي بأن الوزراء المعنيين فشلوا في عملهم وبالتالي فإن على البرلمان مراقبة الحكومة ووزرائها، مشيرا إلى أنه "طُلب من رضا فاطمي أمين، الحضور إلى لجنة الصناعات والمناجم البرلمانية للإجابة على أسئلة عدد من النواب، وبحال لم يكن تفسيره مقنعا، فإن طلب الإقالة سيرتفع".

وتسبب الوزير فاطمي أمين بزيادة التضخم من خلال الموافقة على زيادة سعر السيارات بنسبة 42%، فيما قال سياهلكي إنه "من المؤسف أن شراء سيارة برايد أصبح حلما للناس ووصل سعر بعض السيارات المحلية إلى مليار تومان".

وتعد سيارة برايد، السيارة الأقل سعراً وتكلفة داخل إيران لكنها في الأيام الأخيرة، شهدت ارتفاعا كبيرا بسعرها حيث أصبح من الصعوبة شراء هذه السيارة، رغم أنها ليست بجودة عالية.