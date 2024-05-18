أمير في داعش وساهم باحتلال الموصل.. من هو سقراط خليل؟ (فيديو)

وخلال التحقيق معه عقب إلقاء القبض عليه قال سقراط إنه وبناء على أوامر "خليفة داعش" عام 2018 عاد إلى الموصل بجواز سفر مزور باسم "عمار حازم محمد" وأخرج 5 ملايين دولار من أموال التنظيم من المدينة القديمة في الموصل، وسلّمها لقيادات التنظيم الإرهابي".

سقراط الذي ولد في الموصل عام 1987، شارك في الهجوم على مسقط رأسه بواسطة 300 عنصر بقيادة العسكري أبو ليث الحمدوني وتخللت تلك المرحلة تفجير سيارات مفخخة ما أدى إلى انهيار القوات الأمنية.

وساهم التنظيم في تهريب سقراط إلى سوريا عن طريق بغداد - الرمادي - القائم ثم وصل إلى البوكمال، ثم انتقل إلى تركيا، وأقام هناك خمس سنوات، قبل أن يعود إلى العراق بهوية وجواز سفر مزور حيث اُعْتُقِل من قبل سلطات إقليم كردستان.