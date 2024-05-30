كينيدي يحتج على استبعاده من أول مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب

تقدم المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، روبرت اف كينيدي جونيور، بشكوى أمام هيئة مراقبة الحملات الانتخابية يتهم فيها شبكة "سي إن إن" بالتواطؤ مع الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب.

جاء ذلك بعد استبعاد كينيدي من أول مناظرة رئاسية تلفزيونية قبل انتخابات عام 2024، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن حملته يوم الأربعاء.

وقال كينيدي إن شبكة "سي إن إن" طالبته باستيفاء معايير مؤهلة للمشاركة في المناظرة التي ستجري في 27 يونيو/حزيران المقبل، مختلفة عن تلك المتعلقة ببايدن ومنافسه الجمهوري، ما يجعل هذه المناظرة مساهمة غير قانونية في حملتيهما الانتخابيتين.

وليس لدى كينيدي، سليل العائلة السياسية الأكثر شهرة في أمريكا، أي فرصة للفوز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن الديمقراطيين والجمهوريين يخشون من تأثير المرشحين المستقلين في الولايات المتأرجحة.

وفي مذكرة قُدمت يوم الثلاثاء الماضي إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، قال محامو كينيدي إن فريق بايدن طالب صراحة باستبعاده من المناظرة.

وأشاروا إلى تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن ترامب "تلقى تأكيدات من شبكة "سي إن إن" باستبعاد كينيدي".