كينيدي يحتج على استبعاده من أول مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب
تقدم المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، روبرت اف كينيدي جونيور، بشكوى أمام هيئة مراقبة الحملات الانتخابية يتهم فيها شبكة "سي إن إن" بالتواطؤ مع الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب.
جاء ذلك بعد استبعاد كينيدي من أول مناظرة رئاسية تلفزيونية قبل انتخابات عام 2024، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن حملته يوم الأربعاء.
وقال كينيدي إن شبكة "سي إن إن" طالبته باستيفاء معايير مؤهلة للمشاركة في المناظرة التي ستجري في 27 يونيو/حزيران المقبل، مختلفة عن تلك المتعلقة ببايدن ومنافسه الجمهوري، ما يجعل هذه المناظرة مساهمة غير قانونية في حملتيهما الانتخابيتين.
وليس لدى كينيدي، سليل العائلة السياسية الأكثر شهرة في أمريكا، أي فرصة للفوز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لكن الديمقراطيين والجمهوريين يخشون من تأثير المرشحين المستقلين في الولايات المتأرجحة.
وفي مذكرة قُدمت يوم الثلاثاء الماضي إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، قال محامو كينيدي إن فريق بايدن طالب صراحة باستبعاده من المناظرة.
وأشاروا إلى تقارير إعلامية أمريكية تفيد بأن ترامب "تلقى تأكيدات من شبكة "سي إن إن" باستبعاد كينيدي".
وتطالب الشكوى لجنة الانتخابات الفيدرالية بمنع المرشحين الرئيسيين من "إجراء المناظرة الرئاسية" حتى يتم الامتثال لـ"قانون الحملات الانتخابية الفيدرالي".
واتفق بايدن وترامب هذا الشهر على المشاركة في مناظرة تنظمها "سي إن إن"، وهي أول مواجهة بينهما منذ 4 سنوات، على أن تلي ذلك مناظرة ثانية تستضيفها شبكة "آي بي سي" في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وتجنب المرشحان التعاون مع لجنة المناظرات الرئاسية المؤلفة من الحزبين، والتي تدير هذه المناسبة منذ عام 1988، حيث اقترحا إجراء 3 مناظرات مع شبكات تلفزيونية في الفترة بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وتشير الشكوى أيضًا إلى أن ترشيحي ترامب وبايدن لن يتما حتى انعقاد مؤتمري الحزبين في يوليو/تموز وأغسطس/آب على التوالي.
وتطلب "سي إن إن" من المرشحين الحصول على نسبة أعلى من 15% في 4 استطلاعات رأي معتمدة بحلول 20 يونيو/حزيران، لكن كينيدي لم يحقق هذا الشرط إلا في 3 فقط حتى الآن.