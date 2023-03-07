من فرنسا إلى ألمانيا.. اتساع الغضب الأوروبي من إصلاح نظام التقاعد

وأوضح التقرير أنّه على امتداد أسابيع تسببت نداءات الإضراب، التي أطلقتها النقابات على نطاق واسع في تعطيل البلاد بشكل جزئي، ويطالب الملايين من العاملين في الخدمة العامة بزيادات كبيرة في الرواتب لمواجهة التضخم، الذي قُدر بنحو 8.1% في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا للتقرير الفرنسي يطالب اتحاد النقابات الألماني، الذي يمثل 2.5 مليون عامل في الخدمة العامة الفيدرالية والبلدية بزيادة قدرها 10.5% في الرواتب، أو 500 يورو إضافية في الشهر، وهي مطالبة تعتبر غير مقبولة من قبل البلديات.

ويشرح التقرير أثر التحركات الاحتجاجية على سير الخدمات العامة، حيث شارك سعاة البريد وموظفو الطرود بالفعل في الإضرابات التحذيرية في عدة مناسبات وكانت النتيجة انّ واحدة من كل خمس طرود تصل متأخرة وغالبًا ما تكون صناديق البريد فارغة في الصباح.

ويطالب الاتحاد القوي الذي يمثلهم بزيادة رواتبهم بنسبة 10.5% لموظفي البريد، البالغ عددهم 160 ألف موظف، أو ما لا يقل عن 500 يورو شهريا.

وفي شركة القطارات استمرت إضرابات الإنذار لمرة واحدة بناء على دعوة نقابة عمال السكك الحديدية التي تمثل 180.000 موظف، وبعد ساعتين من المحادثات ارتفعت اللهجة وتمّ قطع المفاوضات، وتطالب النقابة بزيادة الرواتب شهريا بما لا يقل عن 650 يورو، بينما يخشى الألمان الفوضى في عطلة عيد الفصح، وفق ما أكده التقرير.

وفي المطارات تم إلغاء المئات من الرحلات الجوية في الأيام الأخيرة في دوسلدورف وبون/ كولونيا، وهما مركزان رئيسيان، ويعتزم اتحاد النقابات أيضًا زيادة الضغط بينما تبدو المفاوضات مع السلطات في طريق مسدود.